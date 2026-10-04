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Девушка научила пса вытирать морду после еды

Девушка научила пса вытирать морду после еды

Девушка попросила своего пса вытереть морду об полотенце. Послушный мальчик без лишних вопросов выполнил просьбу и аккуратно протёр морду.

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