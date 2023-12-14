Даже больше, чем в лососе: в каких продуктах искать омегу-3, полезную для сердца и сосудов

Омега-3 относится к полиненасыщенным жирным кислотам (ПНЖК). Они жизненно необходимы для нормальной работы нервной и иммунной систем, а также синтеза гормоноподобных веществ, регулирующих течение воспалительных процессов, свертываемость крови, сокращение и расслабление стенок артерий.
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