Даже больше, чем в лососе: в каких продуктах искать омегу-3, полезную для сердца и сосудов

Омега-3 относится к полиненасыщенным жирным кислотам (ПНЖК). Они жизненно необходимы для нормальной работы нервной и иммунной систем, а также синтеза гормоноподобных веществ, регулирующих течение воспалительных процессов, свертываемость крови, сокращение и расслабление стенок артерий.