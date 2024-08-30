Водолеям, как всегда, сулит неделя перемен, пронизанная сложным выбором и важными решениями. Финансовый гороскоп для Водолея на неделю с 2 по 8 сентября 2024 предрекает, что звёзды складываются в причудливый узор, обещая как испытания, так и возможности.
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