Водолеям, как всегда, сулит неделя перемен, пронизанная сложным выбором и важными решениями. Финансовый гороскоп для Водолея на неделю с 2 по 8 сентября 2024 предрекает, что звёзды складываются в причудливый узор, обещая как испытания, так и возможности.