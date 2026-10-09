Во Франции нашли картины Ренуара, похищенные из музея в сентябре

Две картины Огюста Ренуара — «Мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца», — похищенные в начале сентября из музея Ренуара в Кане-сюр-Мер, найдены, сообщает французский телеканал BFMTV.
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