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Газета «Культура»

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Во Франции нашли картины Ренуара, похищенные из музея в сентябре

Во Франции нашли картины Ренуара, похищенные из музея в сентябре

Две картины Огюста Ренуара — «Мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца», — похищенные в начале сентября из музея Ренуара в Кане-сюр-Мер, найдены, сообщает французский телеканал BFMTV.

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