Руспродсоюз: прекращение поставок товаров из Армении почти не повлияли на РФ

Ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Армении практически не отразились на российском рынке ни по ассортименту, ни по ценам.
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