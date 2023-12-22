Без ДТП. Встреча с двумя "лошадиными силами"

Авторское повествование - "Это было неожиданно, обзор перекрывался попутными авто. То, что они тормозили из-за двух коней я не предполагал, мне казалось, что это из-за медленного потока :) Экстренный тормоз не спас бы ситуацию, поэтому пришлось объезжать его.