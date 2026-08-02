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Сон Хын Мин забил в 4-м матче подряд – «Ванкуверу» Мюллера. У 34-летнего форварда «Лос-Анджелеса» 4+8 в 17 играх сезона МЛС

Форвард « Лос-Анджелеса » Сон Хын Мин открыл счет в игре с « Ванкувером » (1:1), за который выступает Томас Мюллер.

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