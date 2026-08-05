Anthropic подтвердила создание команды по разработке собственных ИИ-чипов для Claude

Компания планирует создание собственных процессоров, но продолжит использовать решения Nvidia, AMD, Google и AWSAnthropic впервые официально подтвердила, что создаёт собственную команду по разработке специализированных ИИ-чипов для семейства моделей Claude.
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