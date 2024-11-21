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Царьград

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Карлсон оскорбил Байдена. И попутно раскритиковал его решение об ударах по России

Карлсон оскорбил Байдена. И попутно раскритиковал его решение об ударах по России

Именитый американский журналист подверг критике решение лидера США об ударах ATACMS вглубь России.Известный американский журналист Такер Карлсон считает, что Соединённым Штатам грозит гибель из-за решения действующего президента страны.

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