Уолтц ушёл от вопроса о месте встречи Путина и Трампа

Помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что Россия рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве возможных мест для проведения переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.