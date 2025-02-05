Уолтц ушёл от вопроса о месте встречи Путина и Трампа

Помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что Россия рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве возможных мест для проведения переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии