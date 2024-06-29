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Платон Беседин. Тотальное вырождение американской власти.

Платон Беседин. Тотальное вырождение американской власти.

Очень долго мне казалось, что Голливуд проникал в политику исключительно за пределами Америки. Это не означает, что политическая жизнь не показывалась в кино.

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Комментарии
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Ирина Черных
Автор во многом прав, но не во всём. Далеко не все люди видели абсолютного гегемона в США, триллионные долги которых не замечали только &quot;слепые&quot;. О критически плохом образовании в этой стране ещё в прошлом веке писал и говорил Роберт Кийосаки, зная это от своего отца, который был министром образования в своём штате. Ложь, лицемерие, войны и грабежи  лежат в основе гегемонии этого государства, элита которого опустилась до сатанизма.
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13 час.
СК
Сергей Ковалев
автор почти пришел к правильному ответу, но вывод сделал неверный. он пишет: &quot;не покидало ощущение фальши, обмана&quot; - раз!, &quot;разыграно специально – шоу для лохов&quot; - два, &quot;чтобы весь мир поверил&quot;, и вишенкой на торте &quot;система в США выстроена так, что президент решает мало что&quot;!!! достаточно! а вывод - &quot;тотальное вырождение американской власти&quot; - принципиально неверный! - не &quot;вырождение&quot;, а подмена. никакой не секрет, что пиндостан сегодня находится в роли ЦУПа, где не формулируют задачи, а лишь их транслируют. выгодоприобретатель - глобальный частный капитал. и это не только пресловутые банкиры, см. В.Ленин о слиянии банковского  и промышленного капитала. т.е. какой-то внутренний дележ между ними быть может и он есть, но выдавать его за борьбу за абсолютную власть на Земле нельзя, не тот уровень сегодня. т.о. вывод уже сделан, даже в СМИ наметился тренд на перевод стрелок с пиндосии на тот самый глобальный капитал, типа &quot;не виноватая она&quot;... заметим между строк - в Европе это &quot;вырождение&quot; гораздо более выражено, да и не вчера началось. оно и понятно, - выстроить вассалов, далее и ЦУП ляжет ровно по БАБу - &quot;достаточно купить главбуха...&quot;.
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12 час.

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