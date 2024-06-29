Платон Беседин. Тотальное вырождение американской власти.

Автор во многом прав, но не во всём. Далеко не все люди видели абсолютного гегемона в США, триллионные долги которых не замечали только "слепые". О критически плохом образовании в этой стране ещё в прошлом веке писал и говорил Роберт Кийосаки, зная это от своего отца, который был министром образования в своём штате. Ложь, лицемерие, войны и грабежи лежат в основе гегемонии этого государства, элита которого опустилась до сатанизма.

СК

Сергей Ковалев

автор почти пришел к правильному ответу, но вывод сделал неверный. он пишет: "не покидало ощущение фальши, обмана" - раз!, "разыграно специально – шоу для лохов" - два, "чтобы весь мир поверил", и вишенкой на торте "система в США выстроена так, что президент решает мало что"!!! достаточно! а вывод - "тотальное вырождение американской власти" - принципиально неверный! - не "вырождение", а подмена. никакой не секрет, что пиндостан сегодня находится в роли ЦУПа, где не формулируют задачи, а лишь их транслируют. выгодоприобретатель - глобальный частный капитал. и это не только пресловутые банкиры, см. В.Ленин о слиянии банковского и промышленного капитала. т.е. какой-то внутренний дележ между ними быть может и он есть, но выдавать его за борьбу за абсолютную власть на Земле нельзя, не тот уровень сегодня. т.о. вывод уже сделан, даже в СМИ наметился тренд на перевод стрелок с пиндосии на тот самый глобальный капитал, типа "не виноватая она"... заметим между строк - в Европе это "вырождение" гораздо более выражено, да и не вчера началось. оно и понятно, - выстроить вассалов, далее и ЦУП ляжет ровно по БАБу - "достаточно купить главбуха...".