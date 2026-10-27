Вадим Трухачев: Конструктивные отношения с Москвой принесены в жертву членства в ЕС Ирина Мишина На фото: АЭС «Пакш-2» в Венгрии (Фото: Александр Рюмин/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Венгрия рассматривает возможность замены «Росатома» в качестве генерального подрядчика строительства новых энергоблоков АЭС «Пакш».
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