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Президент Путин назвал высокую ключевую ставку Центробанка временной

Президент Путин назвал высокую ключевую ставку Центробанка временной

Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер. Такое заявление сегодня, 11 января, сделал президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, сообщает &quot;Царьград&quot;.

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