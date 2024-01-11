Президент Путин назвал высокую ключевую ставку Центробанка временной

Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер. Такое заявление сегодня, 11 января, сделал президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, сообщает "Царьград".
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