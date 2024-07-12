"Заставили молчать": Археологи раскопали в Сахаре предполагаемую подводную лодку времен Тартарии (ФОТО, ВИДЕО).

Совсем недавно в англоязычном сегменте сети появились крайне спорные снимки, где видно, что большая организованная группа людей откопала целую подводную лодку, отчетливо напоминающую современные атомные подводные крейсеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии