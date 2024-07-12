Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Заставили молчать": Археологи раскопали в Сахаре предполагаемую подводную лодку времен Тартарии (ФОТО, ВИДЕО).

"Заставили молчать": Археологи раскопали в Сахаре предполагаемую подводную лодку времен Тартарии (ФОТО, ВИДЕО).

Совсем недавно в англоязычном сегменте сети появились крайне спорные снимки, где видно, что большая организованная группа людей откопала целую подводную лодку, отчетливо напоминающую современные атомные подводные крейсеры.

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Комментарии
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Александр Симаков
Точно такую же лодку откопали в Индии, в феврале этого года. Тенденция, однако! 😀
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1 д.
Бендер Задунайский
🤫
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1 д.
Николай Николаевич
Воду в Сахаре тоже откопали ? В одном месте?
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22 час.

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