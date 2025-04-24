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«Терпение может лопнуть»: Зеленский пригрозил России после массированного удара по Украине

«Терпение может лопнуть»: Зеленский пригрозил России после массированного удара по Украине

Зеленский объяснил, почему не хочет отдавать территории. Украинский лидер Владимир Зеленский после массированного удара ВС РФ по Киеву потребовал от Москвы прекратить огонь в случае готовности к переговорам для урегулирования конфликта, так как в противном случае у украинцев «лопнет терпение».

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Комментарии
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Галина Малыхина
Ай да моська...
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15 час.
саша пупкин
Придурок))) Терпение ведь действительно может лопнуть.
Ответить
12 час.
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