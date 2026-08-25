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Синякова и Паттен, Рутлиф и Глэсспул вышли в основную сетку микста US Open, Младенович и Аревало попали как лаки-лузеры

Стали известны команды, которые вышли из квалификации смешанного разряда US Open . Ими стали первые сеяные Катерина Синякова и Генри Паттен, которые в финале обыграли Пейтон Стернс и Кристиана Харрисона (4:1, 4:2), а также Эрин Рутлиф и Ллойд Глэсспул, победившие Кристину Младенович и Марсело Аревало (5:4(4), 2:4, 11:9).

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