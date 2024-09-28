На отца погибших от дихлофоса детей в Красноярском крае могут завести дело

Мужчина признался, что сам распылил инсектицид и плохо проветрил дом Отцу погибших от дихлофоса детей из поселка Красная Сопка Красноярского края грозит статья о причинении смерти по неосторожности, пишет Shot.
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