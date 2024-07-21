Де Брейне будет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ-2024/25

Стали известны размеры годовых зарплат звезд чемпионата Англии. Согласно рейтингу, опубликованному Capology, в предстоящем сезоне АПЛ больше всех без учета премиальных заработает бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне – 20,8 миллиона фунтов, что соответствует 24,8 миллиона евро.
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