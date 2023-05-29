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Reuters: Киев смонтировал видео с речью сенатора Грэма о смертях россиян и трате денег США

Reuters: Киев смонтировал видео с речью сенатора Грэма о смертях россиян и трате денег США

Сенатор США Линдси Грэм не называл смерть россиян удачным вложением американских средств, однако офис президента Украины Владимира Зеленского распространил сфабрикованную запись, где слова о смерти россиян и об американских тратах шли подряд.

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