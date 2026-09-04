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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» могут использовать Вандербилта в ротации и попытаться обменять по ходу сезона (Девени)

Форвард « Лейкерс » Джарред Вандербилт может получить место в ротации в сезоне-26/27, несмотря на нацеленность клуба обменять 27-летнего игрока.

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