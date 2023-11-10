Медвежий угол
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Медвежий угол

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Наш ответ «кассетам» от Байдена: Российская армия обрушила на ВСУ «лучи смерти»

Наш ответ «кассетам» от Байдена: Российская армия обрушила на ВСУ «лучи смерти»

Кадры с нанесением ударов, предположительно, самоприцеливающимися боевыми элементами по позициям ВСУ в районе Авдеевки на донецком направлении расходятся по мировым СМИ, пишет  информационно-аналитический портал «Военное обозрение».

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Комментарии
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Вера Фоменко
Бесы
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6 час.
Регина Толстоброва
Столько много техники отличной у нас. а война никак не кончается.
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3 час.
А
Алексей
Осторожней с определениями,посадят🥴.
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3 час.

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