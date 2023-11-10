Наш ответ «кассетам» от Байдена: Российская армия обрушила на ВСУ «лучи смерти»

Кадры с нанесением ударов, предположительно, самоприцеливающимися боевыми элементами по позициям ВСУ в районе Авдеевки на донецком направлении расходятся по мировым СМИ, пишет информационно-аналитический портал «Военное обозрение».
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