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В региональном Минспорта объяснили значительное увеличение финансирования ХК "Сибирь"

В региональном Минспорта объяснили значительное увеличение финансирования ХК "Сибирь"

Новосибирский клуб в наступившем году получит из регионального бюджета на 70% больше денег.В министерстве спорта Новосибирской области рассказали о причине, по которой бюджетное финансирование хоккейного клуба "Сибирь" в 2024 году будет увеличено на 1,21 миллиарда рублей, или на 70%.

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