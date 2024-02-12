В региональном Минспорта объяснили значительное увеличение финансирования ХК "Сибирь"

Новосибирский клуб в наступившем году получит из регионального бюджета на 70% больше денег.В министерстве спорта Новосибирской области рассказали о причине, по которой бюджетное финансирование хоккейного клуба "Сибирь" в 2024 году будет увеличено на 1,21 миллиарда рублей, или на 70%.