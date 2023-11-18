Илон Маск подвергся репрессиям из-за поддержки мнения о еврейских сообществах

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя».
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