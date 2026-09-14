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Живая Кубань

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Опасный «пассажир»: в Краснодарский край пытались ввезти зараженные персики и нектарины из Турции

Опасный «пассажир»: в Краснодарский край пытались ввезти зараженные персики и нектарины из Турции

Опасный «пассажир»: в Краснодарский край пытались ввезти зараженные персики и нектарины из ТурцииВ Краснодарский край не допустили к свободному ввозу партию персиков и нектаринов, прибывшую из Турции.

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