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Жених Татьяны Плаксиной Москвин во время прямого эфира оскорбил зрителей

Жених Татьяны Плаксиной Москвин во время прямого эфира оскорбил зрителей

Жених дочери Любови Успенской, 22-летний искусствовед Артем Москвин, оказался в центре внимания после резкого поведения во время совместного прямого эфира с 36-летней Татьяной Плаксиной.

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