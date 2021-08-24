Медвежий угол

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Про Украинушку и её судьбинушку. Печальное

Про Украинушку и её судьбинушку. Печальное

" Отзвенели песни нашего полка. Отгремели звонкие копыта. Пулями пробито днище котелка Маркитантка юная убита.

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jgf
Если СП2 заработает, то Путин безусловно в "выигрыше". Мало достроить СП2. Англосаксонская мерзопакостность просто так не позволит запустить СП2 в работу. Обязательно будут "крючьки и примочки".
Александр Головинов
Украина как политический проект провалился, но «клиент» скорее жив чем мёртв… Скоро будет очередной раздел новой Речи Посполитой. Сейчас идёт торг: кому какие куски квазигосударства достанутся, тот и возьмёт на содержание бывшие территории Незалежной.
Виталий Литвинов
Спасибо автору! Давно так не смеялся. Жаль только хохлопитеки не прочтут эту весёлую саркастическую поэму.
Lora Некрасова
И вот что интересно. Если сейчас в США сбросят Байдена с демократического Олимпа, вколов ему импичмент, к чьим носкам будут припадать трепещущие на ветру губы Зеленского, под кого будут укладываться штабелями его слуги народа? Куда бежать, кого бояться? Кого любить, кому отдаться?
Виталий Литвинов
Ми Ненькин ювілей святкуємо*, але ще й трішечки* жартуємо*… Август 24th, 2021 admin *святкуємо-празднуем/*трішечки-немножко/*жартуємо-шутим Свято — у відео-ряді в «перемозі» та «зраді»… Именно с этой полушутливой фразы мы стартовали в нашем «пП»ушечном марафоне, посвященном 30-летию Независимости Украины. Почему мы закавычили перемогу (победу) и зраду (измену)? Правильно — потому что ОНИ фаль-ши-вы-е, да и свято (праздник Дня Незалежности) тоже — в кавычках — праздник со слезами радости на глазах у «зверхників»(верхов) и — со слезами грусти — у «нижників»(низов)… А вот, КАК видят этот полупраздник наши постоянные авторы Влад Островский, Виталий Литвинов и Северин Гучный в ТРЕТЬЕЙ, заключительной, части спецвыпуска нашего журнала, посвященного Дню Незалежністі/Незаможністі/Несамовитісті: Влад Островский: Куда укрАинцев ведёт этот комик-патриот…
Виталий Литвинов
Ведёт страну к заветной цели Презик-шут и пустомеля. Та цель и не в бинокль видна — Куча, с Говерлу, из говна…
Виталий Литвинов
Для кого же это «свЯто»? Для всего олигархата, Для ВРУшного депутата И…- амбасадОра* Штатов. ———————————— *амбасадОр – посол (на укроновоязе) Влад Островский
Виталий Литвинов
Хіба ця роковина* — свято — Серед розвала та розбрата? Бажаємо*, щоб в 31-ий рік. Песиголовець Зеля зник*! ———————————— *роковИна — годовщина *бажаємо – желаем *песиголовець – нелюдь, выродок *зник-исчез,сгинул Северин Гучный
Виталий Литвинов
ВСУхеры в АТО воюют Против «сепАров»-москалей. ИХ детки радостно малюют Цветы, но…не отцов-зверей… Влад Островский
Виталий Литвинов
Уж тридцать лет бредут укропы, Бессменным курсом-прямо в .опу И невдомёк сим остолопам, Что эта .опа -не Европа. Виталий Литвинов

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