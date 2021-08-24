Про Украинушку и её судьбинушку. Печальное

Медвежий уголПолитикаПро Украинушку и её судьбинушку. Печальное " Отзвенели песни нашего полка. Отгремели звонкие копыта. Пулями пробито днище котелка Маркитантка юная убита.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьJjgfЕсли СП2 заработает, то Путин безусловно в "выигрыше". Мало достроить СП2. Англосаксонская мерзопакостность просто так не позволит запустить СП2 в работу. Обязательно будут "крючьки и примочки".Александр ГоловиновУкраина как политический проект провалился, но «клиент» скорее жив чем мёртв… Скоро будет очередной раздел новой Речи Посполитой. Сейчас идёт торг: кому какие куски квазигосударства достанутся, тот и возьмёт на содержание бывшие территории Незалежной.ВЛВиталий ЛитвиновСпасибо автору! Давно так не смеялся. Жаль только хохлопитеки не прочтут эту весёлую саркастическую поэму.Lora НекрасоваИ вот что интересно. Если сейчас в США сбросят Байдена с демократического Олимпа, вколов ему импичмент, к чьим носкам будут припадать трепещущие на ветру губы Зеленского, под кого будут укладываться штабелями его слуги народа? Куда бежать, кого бояться? Кого любить, кому отдаться?ВЛВиталий ЛитвиновМи Ненькин ювілей святкуємо*, але ще й трішечки* жартуємо*… Август 24th, 2021 admin *святкуємо-празднуем/*трішечки-немножко/*жартуємо-шутим Свято — у відео-ряді в «перемозі» та «зраді»… Именно с этой полушутливой фразы мы стартовали в нашем «пП»ушечном марафоне, посвященном 30-летию Независимости Украины. Почему мы закавычили перемогу (победу) и зраду (измену)? Правильно — потому что ОНИ фаль-ши-вы-е, да и свято (праздник Дня Незалежности) тоже — в кавычках — праздник со слезами радости на глазах у «зверхників»(верхов) и — со слезами грусти — у «нижників»(низов)… А вот, КАК видят этот полупраздник наши постоянные авторы Влад Островский, Виталий Литвинов и Северин Гучный в ТРЕТЬЕЙ, заключительной, части спецвыпуска нашего журнала, посвященного Дню Незалежністі/Незаможністі/Несамовитісті: Влад Островский: Куда укрАинцев ведёт этот комик-патриот…ВЛВиталий ЛитвиновВедёт страну к заветной цели Презик-шут и пустомеля. Та цель и не в бинокль видна — Куча, с Говерлу, из говна…ВЛВиталий ЛитвиновДля кого же это «свЯто»? Для всего олигархата, Для ВРУшного депутата И…- амбасадОра* Штатов. ———————————— *амбасадОр – посол (на укроновоязе) Влад ОстровскийВЛВиталий ЛитвиновХіба ця роковина* — свято — Серед розвала та розбрата? Бажаємо*, щоб в 31-ий рік. Песиголовець Зеля зник*! ———————————— *роковИна — годовщина *бажаємо – желаем *песиголовець – нелюдь, выродок *зник-исчез,сгинул Северин ГучныйВЛВиталий ЛитвиновВСУхеры в АТО воюют Против «сепАров»-москалей. ИХ детки радостно малюют Цветы, но…не отцов-зверей… Влад ОстровскийВЛВиталий ЛитвиновУж тридцать лет бредут укропы, Бессменным курсом-прямо в .опу И невдомёк сим остолопам, Что эта .опа -не Европа. Виталий ЛитвиновКомментировать
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