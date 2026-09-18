Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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РФ потребовала от Японии вывода наземных комплексов для пуска Tomahawk

РФ потребовала от Японии вывода наземных комплексов для пуска Tomahawk

РФ потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon для запуска крылатых ракет SM-6 и Tomahawk со своей территории.

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