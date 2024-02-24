Пакистан возобновил проект строительства трубопровода в Иран для импорта газа

Комитет кабинета министров по энергетике Пакистана одобрил начало строительства участка трубопровода длиной 80 км от иранской границы до пакистанского портового города Гвадар с использованием государственных средств, пишет Bloomberg.
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