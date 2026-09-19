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Командир Самара рассказал об изготовлении оружейниками Южной турелей для МОГ

Командир Самара рассказал об изготовлении оружейниками Южной турелей для МОГ

Командир ремонтной роты 135-го ОРВБ с позывным Самара из Южной группировки войск рассказал, как военные оружейники сами изготавливают турели для вооружения расчётов мобильных огневых групп (МОГ).

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