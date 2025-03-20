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Трое пленных южноуральцев возвращаются домой после беседы Путина и Трампа

Трое пленных южноуральцев возвращаются домой после беседы Путина и Трампа

Одного из военных с 2023 года искала дочь.Среди 175 военнопленных, которых договорились обменять российская и украинская стороны, трое жителей Челябинской области.

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