Россиян призвали тщательно оценивать риски поездок за границу на фоне взрыва в Монако

Дипломаты предупреждают, что прежний уровень безопасности в недружественных странах может не сохраниться Российское посольство во Франции на фоне инцидента в Монако призвало граждан России тщательно оценивать возможные риски перед поездками за границу.
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