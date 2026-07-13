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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиян призвали тщательно оценивать риски поездок за границу на фоне взрыва в Монако

Россиян призвали тщательно оценивать риски поездок за границу на фоне взрыва в Монако

Дипломаты предупреждают, что прежний уровень безопасности в недружественных странах может не сохраниться Российское посольство во Франции на фоне инцидента в Монако призвало граждан России тщательно оценивать возможные риски перед поездками за границу.

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