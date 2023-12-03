Врач Долгов: в процессе еды важно поймать чувство насыщения

Призывы не оставлять еду и доедать всю порцию часто слышат дети. Именно так формируется привычка соблюдать правило «чистой тарелки», которая во взрослом возрасте грозит лишним весом и другими проблемами со здоровьем, рассказал кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов.
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