Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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