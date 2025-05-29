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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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