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Аргументы и Факты

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Зеленский внесет в Раду кандидатуру Клименко на пост министра обороны

Зеленский внесет в Раду кандидатуру Клименко на пост министра обороны

Владимир Зеленский внесет в Верховную раду кандидатуру действующего главы МВД Украины Игоря Клименко на должность министра обороны вместо Михаила Федорова, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

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