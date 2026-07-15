Зеленский внесет в Раду кандидатуру Клименко на пост министра обороны

Владимир Зеленский внесет в Верховную раду кандидатуру действующего главы МВД Украины Игоря Клименко на должность министра обороны вместо Михаила Федорова, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
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