Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мовное гестапо: «Одесса находится под культурной экспансией Москвы»

Мовное гестапо: «Одесса находится под культурной экспансией Москвы»

Одесса всегда входила в топ злостных нарушителей мовного закона, и главный мовный гестаповец Тарас Кремень сотни раз упоминал ее в своих иезуитских докладах: кого оштрафовали, кого уволили? Его же глазами в городе является уполномоченная по вопросам защиты государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк, она же «мовная ведьма», ранее шутившая, что «русскоязычных пока не жгут и не расстреливают, пусть скажут спасибо» (а я-то думал, что 2 мая еще сожгли).

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