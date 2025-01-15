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Ракета SpaceX за раз отправила на орбиту более 130 спутников

Ракета SpaceX за раз отправила на орбиту более 130 спутников

Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках программы SmallSat Rideshare 14 января 2025 года / © SpaceX Вскоре первая ступень успешно вернулась на стартовую площадку, а вторая вывела полезную нагрузку (131 новый спутник) на солнечно-синхронную орбиту.

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