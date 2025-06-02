Саудовская Аравия назвала действия Израиля «экстремизмом»

Саудовская Аравия обвинила Израиль в «экстремизме и неприятии мира» после того, как Тель-Авив заблокировал запланированный визит министров иностранных дел арабских стран на Западный берег реки Иордан, 1 июня сообщает Al Jazeera.
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