Театр абсурда

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Зеленский пугает Запад «спящими» террористами, готовыми проснуться по приказу из Киева

Зеленский пугает Запад «спящими» террористами, готовыми проснуться по приказу из Киева

Украинские беженцы становятся заложниками безумной политики хозяина Банковой Евгений Берсенев На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Александр Михайлов Владимир Жарихин Сергей Гончаров В западных странах созданы нелегальные ячейки украинских беженцев, способные вызвать волну терроризма и вести работу по дестабилизации внутриполитической ситуации, предполагает американский журналист Гленн Гринвальд, ранее сотрудничавший с известным разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.

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