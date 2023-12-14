Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

76 071 подписчик

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Свежие комментарии

  • Геннадий
    ЖИДИЩЕ, это ты будешь стрелять?!Не понимаю, почем...
  • 147683 Сероев
    Такие суки как ты в 1917 сбросили своего царя а большевики спасли страну от твоих хлынувших к нам друзей через Одессу...Не понимаю, почем...
  • Геннадий
    педофилов - на первое место!!!Не понимаю, почем...

Зарабатывать этому живому воплощению человеческой паскудности на территории России давать нельзя

Зарабатывать этому живому воплощению человеческой паскудности на территории России давать нельзя

«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».Антон Павлович Чехов.В нашей школе эти слова, написанные большими буквами, висели прямо под портретом Чехова в главном вестибюле.

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Комментарии
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Алина Белова
Что  внешне, что  внутренне - пренеприятнейшая  особь (человеком  назвать  не  могу ). Сбежал  за рубеж, но  собирается  вернуться.  Хорошо  бы  было  не  позволить ему  это  сделать. Мразей  хватает, поэтому  он  здесь  лишний.
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1 час.
Татьянка Яцук
Да уж... хочется понять Евгения Лавлинского-он же Захар Прилепин- от дружбы с эдакой мерзотностью, как Зильбертруд, от лозунов &quot;Россия без Путина&quot; плечом к плечу с Немцовым, и вдруг преобразиться (или переобуться?) в якобы патриота... так можно искренне переосмыслить своё  мировоззрение, или это мимикрия ради политических амбиций и  выгод? Интересно то, что, когда я задала этот вопрос в его блоге, меня тут же заблокировали😂... и это сразу стало ответом на мой вопрос))) Оттакие у нас &quot;патриоты&quot;!!!
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Сильно не расстраивайся придёт время и этому Быкову ледоруб в мозг загонят, ребята что сейчас на ЛБС с укрофашистми воюют. Они без комплексов, либеральничать с ним не станут. Это против них, все его высказывания. Только и всего.
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54 мин.

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