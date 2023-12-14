Зарабатывать этому живому воплощению человеческой паскудности на территории России давать нельзя

Что внешне, что внутренне - пренеприятнейшая особь (человеком назвать не могу ). Сбежал за рубеж, но собирается вернуться. Хорошо бы было не позволить ему это сделать. Мразей хватает, поэтому он здесь лишний.

Татьянка Яцук

Да уж... хочется понять Евгения Лавлинского-он же Захар Прилепин- от дружбы с эдакой мерзотностью, как Зильбертруд, от лозунов "Россия без Путина" плечом к плечу с Немцовым, и вдруг преобразиться (или переобуться?) в якобы патриота... так можно искренне переосмыслить своё мировоззрение, или это мимикрия ради политических амбиций и выгод? Интересно то, что, когда я задала этот вопрос в его блоге, меня тут же заблокировали😂... и это сразу стало ответом на мой вопрос))) Оттакие у нас "патриоты"!!!