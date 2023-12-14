«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».Антон Павлович Чехов.В нашей школе эти слова, написанные большими буквами, висели прямо под портретом Чехова в главном вестибюле.
Зарабатывать этому живому воплощению человеческой паскудности на территории России давать нельзя
Комментарии
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Алина Белова
Что внешне, что внутренне - пренеприятнейшая особь (человеком назвать не могу ). Сбежал за рубеж, но собирается вернуться. Хорошо бы было не позволить ему это сделать. Мразей хватает, поэтому он здесь лишний.
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1 час.
Татьянка Яцук
Да уж... хочется понять Евгения Лавлинского-он же Захар Прилепин- от дружбы с эдакой мерзотностью, как Зильбертруд, от лозунов "Россия без Путина" плечом к плечу с Немцовым, и вдруг преобразиться (или переобуться?) в якобы патриота... так можно искренне переосмыслить своё мировоззрение, или это мимикрия ради политических амбиций и выгод? Интересно то, что, когда я задала этот вопрос в его блоге, меня тут же заблокировали😂... и это сразу стало ответом на мой вопрос))) Оттакие у нас "патриоты"!!!
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Сильно не расстраивайся придёт время и этому Быкову ледоруб в мозг загонят, ребята что сейчас на ЛБС с укрофашистми воюют. Они без комплексов, либеральничать с ним не станут. Это против них, все его высказывания. Только и всего.
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54 мин.
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