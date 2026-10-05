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В Раменском шестерых человек спасли из рабства, возбуждено уголовное дело

В Раменском шестерых человек спасли из рабства, возбуждено уголовное дело

Шестерых человек спасли из рабства в подмосковном Раменском. Задержаны пятеро фигурантов, которые с 10 по 22 июля незаконно удерживали шестерых мужчин в частном доме, заставляя работать на стройке.

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