Кабы не было зимы: когда уже Украина «погаснет» и «замёрзнет», и что её ждёт после этого

Как известно, в нынешнем году 6 июня оказалось вдвойне знаменательной датой: на этот день пришёлся не только 80-летний юбилей высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой, но и первая годовщина самой крупной техногенной катастрофы нынешней войны – разрушения Каховской ГЭС.