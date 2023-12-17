Госавтоинспекция Тульской области напоминает о соблюдении ПДД с учетом изменения погоды

C 21:00 17 декабря до 21:00 18 декабря в Тульской области прогнозируется ухудшение погоды: перепад температур от отрицательных к положительным значениям, выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду, что может вызывать осложнение обстановки на дорогах.