В Ереване 11 октября перекроют центр ради саммита COP17

В воскресенье, 11 октября, с 09:00 до 15:00 в Ереване ограничат движение по Цицернакабердскому шоссе, проспектам Маштоца и Исакова, площади Республики и ряду других центральных улиц из-за подготовки к саммиту СОР17, который пройдёт в столице Армении с 18 по 30 октября.
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