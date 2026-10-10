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Царьград

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В Ереване 11 октября перекроют центр ради саммита COP17

В Ереване 11 октября перекроют центр ради саммита COP17

В воскресенье, 11 октября, с 09:00 до 15:00 в Ереване ограничат движение по Цицернакабердскому шоссе, проспектам Маштоца и Исакова, площади Республики и ряду других центральных улиц из-за подготовки к саммиту СОР17, который пройдёт в столице Армении с 18 по 30 октября.

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