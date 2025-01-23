Взрывы в Черниговской области: на фоне воздушной тревоги в Нежине

В районе Нежина в Черниговской области Украины зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги. Удары по инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начались после инцидента на Крымском мосту, что привело к ежедневным воздушным тревогам в регионах.