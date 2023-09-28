Жена Дмитрия Тарасова рискует ребенком из-за пластики груди

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко рискует потерять ребенка. Все дело в том, что только в конце нынешней весны красавица поставила себе грудные импланты, чему так искренне радовалась.
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