Инсульт в молодом возрасте нередко становится неожиданным событием, однако в ряде случаев ему предшествует длительное воздействие факторов риска, рассказал главный врач клиники «АСС Медикал», врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевт Сергей Астафуров.
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