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Закон, порядок, государство

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"Это сенсация": появились интригующие подробности об олене в районе Владивостока

"Это сенсация": появились интригующие подробности об олене в районе Владивостока

Появились интригующие подробности об олене, замеченном во Владивостоке, сообщает тг-канал "Владивосток №1" (18+) Напомним, что ранее в центре Владивостока был замечен редкий водяной олень, что стало сенсацией для учёных.

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