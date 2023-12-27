"Это сенсация": появились интригующие подробности об олене в районе Владивостока

Появились интригующие подробности об олене, замеченном во Владивостоке, сообщает тг-канал "Владивосток №1" (18+) Напомним, что ранее в центре Владивостока был замечен редкий водяной олень, что стало сенсацией для учёных.
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