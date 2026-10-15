В Ингушетии в ближайшие три года выделят около 1 млрд рублей на капитальный ремонт школ и детсадов. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
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