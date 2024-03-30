Как искоренить вандализм в Мангистауской области

Для Мангистау проблема вандализма особенно актуальна. Здесь помимо городского имущества расположено много исторических, культурных памятников, а также более 360 священных мест, которые в последнее время часто подвергаются вандализму, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии