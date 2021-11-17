Глава УАФ об утверждении Петракова главным тренером: «Сделали мечту болельщиков Украины. Выход в плей-офф казался уже невозможным»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал победу национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:0).

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